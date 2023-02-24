900 лошадиных сил и золото в салоне: «Гелендваген» превратили в спорткар с необычными дверями

Тюнинг-ателье Mansory опубликовало фотографии новой модели, подготовленной специалистами компании – Gronos Coupe Evo C. В ее основу лег внедорожник G-Class. Легендарный немецкий внедорожник удалось превратить в 900-сильное купе с необычными дверями, а также роскошной отделкой салона.

Тираж модели Mansory Gronos Coupe Evo C составит всего 8 единиц. Таким машинам достанутся новые передние двери, которые будут открываться против движения, а задние и вовсе исчезнут. Таким образом, «Гелендваген» станет чем-то вроде внедорожного купе.

В список внешних доработок такого автомобиля вошли карбоновый обвес, специальная радиаторная решетка, новый капот с воздухозаборником и спойлер на крыше. Ну а вишенкой на торте оказался уникальный цвет – Fludium Paint Chrome Atmosphere.

Внутреннее убранство внедорожника переделали под 4-местное с двумя отдельными креслами с электроприводом сзади. В отделке интерьера использовалась как дорогая перфорированная кожа, так и углеволокно и даже золото.

Не обошли стороной Mansory и подкапотное пространство автомобиля. Специалистам немецкого тюнинг-ателье удалось поднять мощность 4-литрового твин-турбо V8 «Гелика» с 585 до 900 лошадиных сил, а также увеличить крутящий момент до 1200 Нм. При этом 9-диапазонная автоматическая трансмиссия осталась без изменений.

В заявке компании утверждается, что Gronos Coupe Evo C способен разгоняться с места до 100 км/ч менее, чем за 4 секунды.