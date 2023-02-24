Inkas Armored представила бронированный Lexus LX 600 – он подойдет для первых лиц государства

Компания Inkas Armored представила на суд общественности бронированную версию популярного японского внедорожниа Lexus LX 600. Автомобилю досталась бронезащита по стандарту BR6. Благодаря ней внедорожник способен выдерживать обстрел пулями стандарта 7,62×63 мм, а также одновременный подрыв двух осколочных гранат DM 51.

С учетом проведенных с японским рамным вездеходом работ инженеры называют его уже даже не автомобилем, а «крепостью на колесах», которая может входить в кортеж первых лиц государств.

LX 600 от канадского ателье Inkas может также похвастать наличием пуленепробиваемых стекол, дверных проемов, которые были специально усилены, а также баллистической защитой топливного бака, днища автомобиля и моторного отсека.

Разумеется, столь широкий комплекс работ, проведенный кузовом автомобиля, привел к тому, что машина стала весить гораздо больше, чем стоковый внедорожник (точные цифры увеличения массы не раскрываются).

Чтобы вернуть ей управляемость и безопасность во время движения инженеры усилили ее подвеску, а также установили 10-поршневые тормоза, дополнив этот пакет резиной run-flat, системой тушения пожара, а также системой экстренной эвакуации из салона.

Опционально для внедорожника предложены стробоскопы, система ночного видения, сирены, интерком и колесные диски, подвергшиеся процедуре усиления.

Двигатель бронированного LX 600 остался без изменений. Это стандартный 3,5-литровый твин-турбированный мотор, выдающий 415 лошадиных сил. Связку ему составляет десятискоростная автоматическая коробка передач.

Обычный LX с таким силовым агрегатом разгоняется с места до первой «сотни» за 6,9-секунды. Но на эти цифры защищенному внедорожнику определенно можно не рассчитывать.