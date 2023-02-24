ДомойАвтоновости сегодняInkas Armored представила бронированный Lexus LX 600 – он подойдет для первых...

Inkas Armored представила бронированный Lexus LX 600 – он подойдет для первых лиц государства

Текст: Михаил Романченко
бронированный Lexus LX 600

Компания Inkas Armored представила на суд общественности бронированную версию популярного японского внедорожниа Lexus LX 600. Автомобилю досталась бронезащита по стандарту BR6. Благодаря ней внедорожник способен выдерживать обстрел пулями стандарта 7,62×63 мм, а также одновременный подрыв двух осколочных гранат DM 51.

С учетом проведенных с японским рамным вездеходом работ инженеры называют его уже даже не автомобилем, а «крепостью на колесах», которая может входить в кортеж первых лиц государств.

LX 600 от канадского ателье Inkas может также похвастать наличием пуленепробиваемых стекол, дверных проемов, которые были специально усилены, а также баллистической защитой топливного бака, днища автомобиля и моторного отсека.

3ad6c096b01143f4380242c469ca6e1973c60f2f

Разумеется, столь широкий комплекс работ, проведенный кузовом автомобиля, привел к тому, что машина стала весить гораздо больше, чем стоковый внедорожник (точные цифры увеличения массы не раскрываются).

Чтобы вернуть ей управляемость и безопасность во время движения инженеры усилили ее подвеску, а также установили 10-поршневые тормоза, дополнив этот пакет резиной run-flat, системой тушения пожара, а также системой экстренной эвакуации из салона.

2731ee7d58addf083a8106f6ca13da970ba3a19e

Опционально для внедорожника предложены стробоскопы, система ночного видения, сирены, интерком и колесные диски, подвергшиеся процедуре усиления.

80c84f30357d13e1ea2bb9dce29a70f405a85055

Двигатель бронированного LX 600 остался без изменений. Это стандартный 3,5-литровый твин-турбированный мотор, выдающий 415 лошадиных сил. Связку ему составляет десятискоростная автоматическая коробка передач.

84a7d6ce40bd6871af5e90476e8d32f0bb771777

Обычный LX с таким силовым агрегатом разгоняется с места до первой «сотни» за 6,9-секунды. Но на эти цифры защищенному внедорожнику определенно можно не рассчитывать.

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Последнее на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+