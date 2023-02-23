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До России добралась новая партия седанов Toyota Camry – они мощнее и стоят дешевле, чем прежние

Такие "Камри" везут к нам напрямую из Китая

Текст: Алексей Шмидт
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Появление в продаже на российском рынке автомобилей, ввезенных по схеме «параллельный импорт», уже не в новинку. А учитывая, что количество некоторых моделей известных марок в распоряжении дилеров продолжает сокращаться, является необходимостью.

На этот раз речь идет о седанах Toyota Camry, производство которых в России с прошлого года не осуществляется.

Впрочем, это не совсем те «Камри», которые ранее были доступны на нашем рынке, а машины, собранные для Китая, что несет ряд нюансов, как положительных, так и отрицательных. 

Одно из главных отличий таких автомобилей от российских Camry – наличие под их капотом 2,5-литрового мотора китайского производства мощностью 209 лошадиных сил против 199,9 л.с. у выпускавшихся экземпляров в Санкт-Петербурге. Это означает не только улучшенную динамику, но и увеличенную ставку транспортного налога. 

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Другой нюанс – внешность. Китайские Camry оснащаются двумя выхлопными патрубками вместо одного, а также обладают панорамной крышей со сдвижной передней секцией. 

В салоне машин отсутствует подогрев сидений, однако его может установить сам дилер, который занимается ввозом таких автомобилей в Россию. За такую услугу придется заплатить 25 тысяч рублей за каждой из кресел.

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Мультимедийная система «серых» Camry не имеет возможности переключения на русский язык, так что водителю и пассажирам придется довольствоваться либо китайским, либо английским транслитом.

Ну и, пожалуй, главная разница – цена. Если оставшиеся на складах Toyota Camry российского производства сейчас стоят по меньшей мере 5 миллионов 500 тысяч рублей (версия GR Sport), то за китайский аналог дилеры просят от 4 миллионов 490 тысяч рублей. Таким образом, разница может достигать 1 миллиона рублей.   

Источник:Autonews

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