Компакт-кроссовер Suzuki Hustler превратили в уменьшенную копию Jeep Wrangler (фото)

Компания DAMD из Японии, специализирующаяся на тюнинге автомобилей местной компании Suzuki, подготовила новый комплект доработок для стилизации популярной в «Стране восходящего солнца» модели – малолитражки Hustler. Модернизация экстерьера автомобиля привела к тому, что он стал похож на уменьшенную копию американского внедорожника Jeep Wrangler.

Добиться сходства с «Рэнглером» тюнерам DAMD удалось за счет использования радиаторной решетки нестандартного дизайна, новых круглых фар и пластиковых ободков фонарей.

Кроме того, внедорожнику достались специальные накладки на бамперах и двери багажника, а опционально были предложены колесные диски, стилизованные под ретро и обутые в «зубастые» покрышки.

Внутреннее убранство «Хастлера» изменению не подверглось. Агрегатная линейка также осталась прежней. Автомобиль, как и прежде, продается в Японии с 660-кубовым 3-цилиндровым бензиновым агрегатом, выдающим 49 лошадиных сил в атмосферной конфигурации и 64 л.с. в «наддувной».

Оба варианта комплектуется бесступенчатым вариатором, тогда как привод может быть как передним, так и полным в зависимости от выбранной версии.

Проект превращения Hustler в компактный аналог Wrangler японцы окрестили Carabina.

Напомним, Suzuki Hustler входит в Японии в категорию так называемых кей-каров. Это ультракомпактные автомобили, идеально подходящие для маневрирования в условиях городских пробок и тесных стоянок. Высокая популярность таких машин на японском рынке обусловлена тем, что их владельцы платят на них уменьшенный налог.