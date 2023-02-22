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Mitsubishi Outlander получит версию на 300 «сил» от Ralliart

От: Михаил Романченко
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Компания Mitsubishi активно работает над возвращением бренда Ralliart. Первые модели с этим обозначением уже доступны для покупателей в США. К сожалению для фанатов этой марки все они носят лишь визуальные отличия от обычных моделей Mitsubishi, используя в качестве силовых агрегатов стандартные моторы и трансмиссии. Но, похоже, вскоре всё изменится. 

Японская пресса, ссылаясь на собственные источники в руководстве Mitsubishi, утверждает, что в 2024 году будет представлена тюнинг-версия кроссовера Outlander, мощность которой составит почти 300 лошадиных сил. 

Такой кроссовер должен получить обозначение Ralliart и будет основан на подключаемой гибридной модификации с 2,4-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами. На данный момент эта модификация имеет мощность 248 лошадиных сил.

mitsubishi vision ralliart concept

Предполагается, что самая мощная версия «Аутлендера» получит дополнительно 38 лошадиных сил, чтобы достичь максимальной мощности в 286 л.с. Пока неясно повлияет ли это на крутящий момент, который в настоящее время составляет 450 Ньютон-метров. Увеличенная отдача, скорее всего, будет получена за счет форсирования бензинового двигателя, а не электродвигателей.

Ожидается, что мощный кроссовер удивит совершенно новым обликом с более агрессивным дизайном. Достигнуть этого Mitsubishi собирается за счет новых бамперов с увеличенными воздухозаборниками, новых колесных дисков, а также модернизированного интерьера. 

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Напомним, концепт, показанный на фотографиях выше, компания Mitsubishi продемонстрировала еще в прошлом году, и вполне вероятно, что серийный Outlander Ralliart будет основан именно на нем. 

Источник:BestCarWeb

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