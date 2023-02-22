Mitsubishi Outlander получит версию на 300 «сил» от Ralliart

Компания Mitsubishi активно работает над возвращением бренда Ralliart. Первые модели с этим обозначением уже доступны для покупателей в США. К сожалению для фанатов этой марки все они носят лишь визуальные отличия от обычных моделей Mitsubishi, используя в качестве силовых агрегатов стандартные моторы и трансмиссии. Но, похоже, вскоре всё изменится.

Японская пресса, ссылаясь на собственные источники в руководстве Mitsubishi, утверждает, что в 2024 году будет представлена тюнинг-версия кроссовера Outlander, мощность которой составит почти 300 лошадиных сил.

Такой кроссовер должен получить обозначение Ralliart и будет основан на подключаемой гибридной модификации с 2,4-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами. На данный момент эта модификация имеет мощность 248 лошадиных сил.

Предполагается, что самая мощная версия «Аутлендера» получит дополнительно 38 лошадиных сил, чтобы достичь максимальной мощности в 286 л.с. Пока неясно повлияет ли это на крутящий момент, который в настоящее время составляет 450 Ньютон-метров. Увеличенная отдача, скорее всего, будет получена за счет форсирования бензинового двигателя, а не электродвигателей.

Ожидается, что мощный кроссовер удивит совершенно новым обликом с более агрессивным дизайном. Достигнуть этого Mitsubishi собирается за счет новых бамперов с увеличенными воздухозаборниками, новых колесных дисков, а также модернизированного интерьера.

Напомним, концепт, показанный на фотографиях выше, компания Mitsubishi продемонстрировала еще в прошлом году, и вполне вероятно, что серийный Outlander Ralliart будет основан именно на нем.