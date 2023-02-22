Электрический Suzuki Jimny EV обзавелся первыми подробностями – его премьера состоится в 2026 году

Компания Suzuki, не так давно представившая новую версию своего популярного внедорожника Jimny в 5-дверном кузове, уже работает над очередным воплощением этой модели. На этот раз речь идет об электрической модификации японского «рамника». Первым на рынок выйдет 3-дверный внедорожник, а уже позже в продажу поступит 5-дверное исполнение.

Официальная премьера электрокара, если верить информации инсайдеров, состоится в 2026 году. Главным рынком для новинки сейчас называют Европу, поскольку как раз к этой дате в «Старом Свете» введут строгие экологические нормы «Евро-7», не позволяющие продавать там даже гибридный вариант простого Jimny.

Новый внедорожник должен стать одной из моделей будущего электрического семейства, которое ранее анонсировало руководство Suzuki. В него войдут по меньшей мере с десяток электрокаров с различным типом кузовов.

Независимые дизайнеры из издания «Autocar» уже подготовили первый рендер новинки. Судя по нему, Jimny EV предстоит отличаться от обычного бензинового внедорожника дизайном передней части кузова.

Выпуском электрического Suzuki Jimny будет заниматься головной завод компании в Японии. При этом готовящийся к дебюту впоследствии 5-дверный EV-вариант появится позднее. Его сборку собираются наладить уже в Индии (там же сейчас производят бензиновую 5-дверку).

Каким образом инженеры «Сузуки» планируют превратить «Джимни» в электромобиль пока остается только догадываться. Дело в том, что эта модель изначально не планировалась как «батарейная», так что в раме внедорожника найти достаточно пространства для тягового аккумулятора будет непросто.