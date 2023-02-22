Ателье Brabus не могло не доработать самую дорогую версию внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Не успел новый AMG G63 4×4² выйти в продажу, как тюнеры показали собственную версию этой модели.

Большой внедорожник получил многочисленные обновления в плане внешнего облика, а также силовой установки, что сделало его еще более экстремальным.

Узнать новинку можно по карбоновым накладкам на капоте, модернизированной радиаторной решетке, а также расширителям колесных арок и дефлекторе на крыше, которые выполнили из углеволокна.

Эмблемы Mercedes заменили на Brabus, а стоковые 22-дюймовые колеса заменены на разработанные самим ателье «катки», обутые во внедорожные покрышки.

Салон вездехода был полностью перетянут новой, более дорогой перфорированной кожей с вставками из алькантары, а также карбона.

Под капотом немецкого внедорожника установлен знакомый фанатам «Гелендвагенов» 4-литровый бензиновый мотор, который с помощью новой выхлопной системы и программных вмешательств может похвастаться мощностью до 800 лошадиных сил (крутящий момент достигает 1000 Ньютон-метров).

Brabus не поделился официальными подробностями о динамических характеристиках новинки, но но немецкая пресса утверждает, что автомобиль способен на гораздо большее, чем стандартные 4,5 секунды до 100 км/ч.

Параллельно с внушительными скоростными возможностями Brabus G-Class сохранил отличные внедорожные качества благодаря наличию в своей конструкции портальных мостов, а также дорожному просвету в 351 мм. Все это позволит внедорожнику ездить не только быстро, но еще и форсировать 45-градусные подъемы и броды глубиной до 90 см.