Выяснилось, в чем опасность утепляющих картонок на радиаторе

В нашем климате в утеплении моторного отсека нет ничего зазорного. Такое решение актуально при сильных морозах, чтобы заглушенный двигатель быстро не остывал, а на трассе не выдувало тепло. Впрочем, установка картонки на радиатор может таить в себе опасность.

О том, что может ждать водителя, который решится на подобный вид утепления моторного отсека, рассказали эксперты журнала «За Рулем».

По словам журналистов популярного российского автоиздания картон либо другой потенциально воспламеняющийся материал, интегрированный в моторный отсек, может привести к пожару, поскольку в некоторых автомобилях рядом с радиатором располагается раскалённый выпускной коллектор.

Еще одна опасность – возможность перегрева двигателя. В современных машинах продумана каждая деталь, в том числе встречный поток воздуха, который должен охлаждать мотор. Так что если перекрыть его поступление, то силовой агрегат автомобиля рискует выйти за рабочие температурные пределы.

По мнению специалистов, исправная система охлаждения не требует доработки, особенно подобных установке картонки на радиаторной решетке.

Поэтому если в салоне машины холодно, первое, что нужно сделать, так это проверить термостат, а уже потом прибегать к элементам кустарного утепления.