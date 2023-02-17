Дешевый Гелик представят в 2026 году: подробности

Mercedes-Benz работает над младшим братом одной из своих премиальных моделей G-Class. Об этом сообщает немецкое издание «Auto Motor und Sport».

Согласно информации, опубликованной журналистами из Германии, сторонником идеи выпуска такого автомобиля является исполнительный директор компании Ола Калениус, который также выступил одним из участников проекта.

Пока неясно, как именно будет называться новая модель и будет ли она физически связана с более крупным G-Сlass, но известно следующее: младшая модель поделится своей платформой с CLA, GLA и GLB следующего поколения. В его основу должна лечь архитектура, которая разрабатывается для будущего поколения компактных A-Class и B-Class.

Предполагается, что новый кроссовер Mercedes-Benz окажется ненамного короче нынешнего G-Class, но будет гораздо ниже. Все это определенно скажется и на его внедорожных возможностях.

Более того, есть информация о том, что «дешевый Гелик» получит несущий кузов, а значит будет не внедорожником, а обычным кроссовером.

Что касается дизайна, то его постараются сделать максимально близким к оригинальному «Гелику», чтобы задействовать в качестве клиентов менее платежеспособную аудиторию поклонников легендарной модели.

Ожидается, что бюджетный «Гелендваген» увидит свет в 2026 году и будет продаваться вместе с обычным G-Сlass и его электрическим вариантом EQG. Наряду с бензиновой версией Mercedes-Benz готовит к появлению и его электрическую модификацию, характеристики которой на сегодняшний день держатся в секрете.