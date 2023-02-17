Седан Chevrolet Onix встал на конвейер в Узбекистане. Новый конкурент Lada Vesta?

Головной завод компании UzAuto Motors, расположенный в городе Асака (Узбекистан), начал серийный выпуск седанов Chevrolet Onix. Объем инвестиций в этой проект, который уже на старте продемонстрировал локализацию на 50 процентов, составил порядка 427 миллионов долларов.

В основе Onix, который отныне будет сходить с конвейера одного из самых крупных заводов в Узбекистане, лежит модульная архитектура GEM. Эта же «тележка» использовалась при разработке кроссовера Chevrolet Tracker (его, кстати, также собирают в этой же стране).

Chevrolet Onix является конкурентом российской Lada Vesta. Длина седана составляет 4474 мм, ширина – 1730 мм, а высота – 1471 мм. Расстояние между осями равно 2600 мм, а объем багажного отделения – 469 литрам.

В Узбекистане автомобиль предложат с двумя вариантами моторов – 1,2-литровым бензиновым 3-цилиндровым атмосферным двигателем, а также его «наддувной» версией. Мощность первого составит 90 лошадиных сил, а второго 132 «силы» соответственно. Связку «атмосфернику» составит 5-скоростная МКПП, а турбомотору 6-диапазонный гидротрансформатор (классическая АКПП).

Прайс-лист на Onix узбекской сборки уже раскрыт. За базовый седан там будут просить при пересчете на нашу валюту около 975 тысяч рублей, тогда как «топовая» версия этой модели оценена примерно в 1 миллион 355 тысяч рублей. Таким образом, стоимость автомобиля оказалась примерно такой же, которую до февраля 2022 года просили за дореформенную Lada Vesta.

Что касается перспектив появления «Оникса» в России, то они, как и в случае с другими иномарками, остаются туманными. General Motors запретил UzAuto Motors поставлять ее модели на наш рынок, однако это не мешает некоторым дилерам пробовать ввозить такие машины по схеме параллельного импорта.