Новый большой внедорожник Lexus TX: раскрыты подробности о конкуренте BMW X7

О планах компании Lexus выпустить новый внедорожник стало известно еще в прошлом году, когда японский автопроизводитель запатентовал название TX. По всей вероятности, именно это имя выберут для нового большого представителя сегмента SUV от «Лексус».

По новой информации, автомобиль должен включить в свои возможности как внедорожные качества, так и плюсы, которые предоставляют минивэны (вместительный и удобный салон).

Подробностей о новинке известно пока немного, но ходят слухи, что автомобиль будет представлять собой премиальный вариант Toyota Highlander. Его длина составит 4950 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1730 мм, а расстояние между осями будет равно 2850 мм.

Издание «BestCarWeb», ссылаясь на собственные источники, утверждает, что в Toyota постараются максимально эффективно задействовать внутреннее пространство этой модели, сделав его с оглядкой на минивэн Alphard.

В основу автомобиля, который прочат в конкуренты BMW X7, должна лечь модульная архитектура TNGA-K с поперечным расположением двигателя. Для внедорожника обещают предложить сразу несколько версий, включая бензиновое исполнение с индексом TX 350 и гибридную модификацию TX 500h. Для первого будет использован 3,5-литровый двигатель V6, а для второго его же модификация, но работающая в паре с электромотором.

Официальный дебют Lexus TX запланирован на конец 2023 года. Продажи внедорожника начнутся уже в 2024-м, а главными рынками сбыта станут родная Япония и США.