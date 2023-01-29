Lexus разработал технологию «теплого одеяла»

Японский бренд роскошных автомобилей Lexus придумал новый способ обогрева салона , и в дополнение к традиционной системе отопительных патрубков инженеры предложили установку инфракрасных излучателей.

В компании сравнивают эффект тепла, выделяемого инфракрасным излучением, с теплым одеялом, укрывающим ноги в прохладный день.

Обогрев будут обеспечивать две панели, расположенные на уровне колен водителя и пассажира рядом с ним, обогревая только твердые предметы в прямой видимости. Если станет слишком жарко, каждому из них достаточно будет прикоснуться к панели, и температура нагрева упадет.

По расчетам, процесс обогрева станет более эффективным, а потребление энергии снизится на 8%, что немаловажно для электромобилей. Это положительно скажется на пробеге электрокара, так как уменьшит влияние системы вентиляции на запасы энергии.

Впрочем, полностью отказываться от традиционного климат-контроля в Lexus явно не собираются. Излучатели только увеличат его потенциал, и обе системы можно будет использовать одновременно. Кроме того, именно они станут опцией, отделяющей премиальный батарейный вседорожник RZ от более простого Toyota bz4x, с которым кроссовер Lexus делит платформу.

Электрический «паркетник» Lexus RZ первым получит новую опцию уже летом 2023 года. На первых порах технология «теплого одеяла» будет включена в систему Lexus Climate Concierge и предложена в Австралии, но затем может стать доступна и на других рынках, а также моделях японской компании. Разумеется, такая возможность появится только после того, как компания соберет достаточно отзывов о новой системе от клиентов.