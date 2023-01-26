Новый Suzuki Grand Vitara будет продаваться на мировом рынке

Новый кроссовер Suzuki Grand Vitara планируют продавать не только в Индии, где состоялся его дебют, но и более чем в 60 странах мира. Об этом сообщает официальный сайт японского бренда.

Возрождение «Гранд Витары» состоялось в 2022 году в формате компактного и недорогого кроссовера. С тех пор модель продавалась только в Индии (там она и производится). За несколько месяцев на этом рынке было реализовано более 23 тысяч экземпляров таких кроссоверов.

В основе «паркетника» лежит модульная платформа, на которой был построен компактный вседорожник Toyota Hyryder. Длина автомобиля составила 4345 мм, ширина – 1795 мм, высота – 1645 мм, а размер колесной базы оказался 2600 мм.

Базовая версия Grand Vitara оснащается полуторалитровым мотором мощностью 102 лошадиные силы, а также довеском в виде 48-вольтовой «мягко-гибридной» установки. Расход топлива таких «Гранд Витар» составляет 4,7-литра на 100 км в переднеприводном варианте и 5,1-литра на 100 километров в полноприводном.

Выбор трансмиссий ограничен 6-скоростной механической коробкой передач и вариатором. Подключаемая гибридная версия работает на базе 1,5-литрового 4-цилиндрового мотора и электрического двигателя, а ее расход горючего в смешанном цикле равен 3,5-литрам на 100 км.

На первом этапе по выходу на мировой рынок Grand Vitara будет отправлена в соседние с Индией страны, а также в Латинскую Америку, а в дальнейшем география модели серьезно расширится. Войдет ли в этот список Россия пока неизвестно, но вероятность такого развития событий невелика.