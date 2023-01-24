Двухдверный Lamborghini Urus – теперь это самый быстрый кроссовер в мире

У Lamborghini Urus 2023 модельного года появилась новая эксклюзивная версия. Специалисты немецкого тюнинг-ателье Mansory превратили итальянскую модель в еще более мощный купе-кроссовер. Информацию о созданном компанией тюнинг-пакете его авторы разместили на официальном сайте бренда.

Ателье Mansory занимается доработкой Lamborghini Urus уже несколько лет. Однако на этот раз спортивный кроссовер был доработан более тщательно. Новый проект получил название Mansory Venatus Coupe Evo C.

Основные изменения произошли с кузовом: задних дверей больше нет, а передние были удлинены на 200 мм. Кроме того, конкретно этому Urus расширили колесные арки, изменили капот, добавили агрессивных карбоновых накладок, диффузор и заднее антикрыло. Кованые 24-дюймовые колесные диски вошли в базовое оснащение кроссовера.

Интерьер Lamborghini Urus от Mansory отделан кожей и карбоном. Причем доступны довольно экстравагантные цветовые варианты. А сзади установлено два раздельных сиденья.

Двигатель Lamborghini Urus был доработан и теперь битурбированный 4,0-литровый V8 развивает не 650, а 900 л.с. Максимальный крутящий момент составляет 1100 Нм. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды и развивает максимальную скорость 323 км/ч, что делает его на данный момент самым быстрым кроссовером в мире.

Всего будет выпущено всего восемь Mansory Venatus Coupe Evo C. Цена автомобиля пока не объявлена, но, скорее всего, она превысит 500 тысяч долларов или 34 миллиона 400 тысяч рублей.