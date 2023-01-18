Раскрыт кроссовер, который потеснит китайские SUV

Он уже продается в России и стоит примерно как Lada Vesta. Речь идет о модели Chevrolet Captiva.

Этот SUV, как и многие другие, включая продукцию компаний VW, Mazda, BMW, Toyota, Audi, Ford и других компаний, завозят на наш рынок по системе «параллельный импорт». Причем такие автомобили, несмотря на пошлины и сборы, оказываются даже дешевле тех, что остаются на складах дилеров.

По мнению журналистов издания «За Рулем», Chevrolet Captiva выделяется на фоне остальных тем, что этот кроссовер является очень интересным и уже знакомым российским покупателям.

Ввезенные в Россию экземпляры «Каптивы» сейчас стоят примерно 1 миллион 950 тысяч рублей. Для сравнения, недавно примерно те же деньги просили за обновленную Lada Vesta NG с дилерскими допами.

При этом 1 миллион 950 тысяч рублей является той отметкой, которую китайские кроссоверы аналогичного класса уже давно прошли.

Разумеется, речь идет совсем не о той Captiva, что продавалась в начале 2000-х годов, а уже о полностью современном «паркетнике».

Выпуском этой модели занимается совместное предприятие SAIC-GM-Wuling, расположенное в Китае. С 2017 года кроссовер продавался в КНР под именем Baojun 530, но даже несмотря на это обстоятельство его корни шли от GM.

Предлагающийся в России Captiva оснащается передним приводом и 1,5-литровым «наддувным» мотором с чугунным блоком мощностью 149 лошадиных сил. Связку мотору составляет вариатор от компании Bosch, что также может говорить о его высокой надежности по сравнению с китайскими аналогами.