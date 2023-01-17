Раскрыт отличный японский кроссовер по цене до 1 миллиона рублей

Автомобиль Suzuki SX4 представляет собой что-то среднее между 5-дверным хэтчбеком и компакт-кроссовером. И именно он оказался в списке одного из лучших предложений на российском вторичном рынке по цене до 1 миллиона рублей по версии журнала «За Рулём».

Автор статьи, вышедшей на страницах издания, отметил, что SX4 по праву является простым и весьма надежным автомобилем, если не учитывать в его оснащении бесступенчатый вариатор. Впрочем, такие кроссоверы продаются еще и с механической коробкой передач, а также традиционной АКПП.

Дорожный просвет переднеприводного SX4 составляет 170 мм, но у этой модели существует еще и полноприводная модификация. С точки зрения размеров автомобиль близок к Renault Duster и Nissan Qashqai, а собирали и собирают сейчас такие машины в Венгрии.

В 2016 году одна из самых популярных моделей Suzuki пережила рестайлинг, в ходе которого вместо вариатора получила гидромеханический «автомат», а также альтернативный вариант двигателя. Кроме того, автомобилю заметно пересмотрели внешность.

Среди достоинств представленного на российской «вторичке» SX4 журналисты авторитетного российского портала назвали: надежность, высокий уровень безопасности, неплохое оснащение, а также недорогое обслуживание и ремонт.

Что касается недостатков, то в этот список вошли только: тесный салон для пятерых человек и невысокая коррозионная стойкость днища.

Самым массовым предложением на вторичном рынке России сейчас является SX4 с 1,6-литровым мотором, вариатором и передним приводом, но оптимальным выбором будет вариант с тем же мотором и механической трансмиссией. Цены на такие машины начальных годов выпуска сейчас стартуют с отметки в 790 тысяч рублей.