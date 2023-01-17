Жемчужина на свалке: Mitsubishi Galant Ralliart

Когда в 2004 году девятое и последнее поколение Mitsubishi Galant увидело свет, это был обычный автомобиль, конкурент Camry, но по более привлекательной цене. В остальном же модель вряд ли можно было назвать интересной. Но спустя три года появилась его спортивная версия под названием Ralliart, которая полностью изменила представление о «Галанте».

Один из таких редких экземпляров, частично сохранившихся до сегодняшних дней, был обнаружен брошенным на свалке в штате Колорадо (США).

Ralliart на рубеже веков являлся подразделением Mitsubishi Motors, которое занималось выпуском гоночных и спортивно-ориентированных автомобилей. Сегодня чаще всего можно встретить экземпляры Lancer Ralliart, тогда как о Galant Ralliart, показанном на снимках со свалки, мало кто знает.

Mitsubishi Galant Ralliart 2007 года, запечатленный на фотографиях, оснащался 258-сильным двигателем V6 и обладал более жесткой подвеской, чем простой «Галант». Среди других доработок – несколько дизайнерских штрихов.

Автомобиль, безусловно, оказался интереснее, чем его стандартная версия и тогдашняя Toyota Camry.

Есть еще один момент. Даже откровенно «скучную» Toyota Camry в 2007 году можно было купить с механической коробкой передач, но не Galant. Все модели Galant 2004-2012 гг. для американского рынка (которые собирались в Иллинойсе) оснащались автоматическими коробками передач.

Сегодня такая находка, учитывая состояние машины, выглядит крайне удручающе. Впрочем, если найдется человек, который вложит деньги и свое время в восстановление этого спортивно-ориентированного автомобиля, то его у него еще есть перспективы для того, чтобы однажды выехать на общественные дороги.