Составлен ТОП-10 самых необычных опций для авто

Автомобильная отрасль за свою историю успела придумать множество интересных функций, начиная от дворников боковых стекол и заканчивая вакуумным удалением окурков из пепельницы.

Впрочем, в повседневной жизни большинство таких экстравагантных опций практически не использовались, чего не скажешь о современных, которые действительно начали приносить пользу людям. Обо всех них рассказало новосибирское издание «НГС».

В списке опций, которые были созданы для того, чтобы ими реально пользовались, журналисты из Новосибирска указали: двойную дверь багажника (пример Honda Stepwgn), взросло-детское кресло (возможность трансформации конструкции кресла таким образом имеется в Volkswagen Multivan), систему бесключевого отпирания багажника без манипуляций руками и ногами (она реализована в кроссовере Omoda C5 и работает от датчиков).

В число полезных опций по версии «НГС» также вошли: подогрев подлокотников, форсунки стеклоомывателя, установленные внутри дворников (пример Mercedes-Benz S-Class), кузов без центральной стойки (Daihatsu Tanto), диван вместо передних сидений (Suzuki Hustler), зонт в двери (автомобили Rolls-Royce и Skoda), столик в багажнике (Honda CR-V), а также штатный пылесос (имеется в модели Honda Odyssey).