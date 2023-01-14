Suzuki представила 5-дверный Jimny

После нескольких лет слухов, разработок и испытаний компания Suzuki наконец-то представила серийную версию Jimny с двумя дополнительными дверьми. Официальная премьера такого автомобиля состоялась в рамках автосалона в Индии (Auto Expo 2023). Уже подтверждено, что растянутая версия «Джимни» станет глобальной.

Длина новой модели составляет 3985 мм, а колесная база увеличилась до 2590 мм. Это делает ее на 340 мм длиннее стандартной модели.

Авторам проекта было важно уложиться в 4 метра, поскольку в Индии на такие машины распространяются налоговые льготы. Ширина осталась прежней (1645 мм), а высота сократилась на 5 мм (1720 мм).

Производительность автомобиля обеспечивается 1,5-литровым «мягким» гибридным двигателем мощностью 105 лошадиных сил при 6 000 об/мин и 134 ньютон-метра при 4 400 об/мин.

Внедорожник сохранил систему полного привода, которая может сочетаться с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач или 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Понижающая передача оказалась по-прежнему в деле, как и шасси с неразрезными мостами. Даже клиренс у 5-дверки оказался таким же, как у базового Jimny (210 мм).

Более крупный Jimny может похвастаться багажником объемом до 208 литров. При сложенных задних сиденьях можно увеличить этот показатель до 332 литров.

Первым рынком для пятидверного «Джимни» станет Индия, где продажи внедорожника стартуют в середине 2023 года. После этого география модели будет расширена, но какими именно странами пока неизвестно.