Suzuki будет учиться у Toyota разрабатывать электромобили

На этой неделе в прессе появилась информация о том, что компания Suzuki планирует представить свой первый электромобиль через два года и уже приступила к его разработке. Японцы в этом деле не одиноки и рассчитывают на помощь Toyota. Об этом говорится в заявлении Тосихиро Сузуки, которое распространило издание «Automotive News Europe».

В Suzuki заявляют, что будут учиться производить электромобили и сопутствующие технологии, черпая знания у Toyota. При этом разрабатывать такие модели компания собирается в соответствии с собственным видением подобной техники.

Toyota является одним из ведущих производителей гибридных автомобилей, но до сих пор японцы представили только один электромобиль – кроссовер bZ4X. И, по крайней мере, на данный момент он не впечатляет какими-либо особыми технологиями.

Впрочем, в будущем это должно измениться. В ближайшие три года компания планирует представить в Европе не менее пяти новых электрокаров.

В то же время Suzuki намерена инвестировать более 1 миллиарда евро в разработку электромобилей и аккумуляторов в Индии.