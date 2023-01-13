Знаменитый минивэн Mitsubishi Delica стал суперкомпактным: представлена версия Mini

Компания Mitsubishi привезла на автомобильную выставку Tokyo Auto Salon в столицу Японии сразу несколько интересных новинок, но главной из них, пожалуй, оказался микровэн Delica Mini. Модель, готовящаяся отпраздновать в этом году 55-летний юбилей, практически не имеет никакого отношения к оригинальной «Делике», но выглядит эффектно.

В основе автомобиля лежит уже существующий микровэн Mitsubishi eK X Space образца 2020 года. Delica Mini получила абсолютно такой же кузов, но с небольшими доработками.

Так, к примеру, во внешности модели уделили внимание агрессивности, добавив ей собственные фары, черный пластиковый обвес по периметру, а также наделив микровэн увеличенным клиренсом.

Длина Delica Mini составила 3395 мм, ширина – 1475 мм. Это ровно такие же показатели, что и у донорского Mitsubishi eK X Space.

Линейку двигателей новинка Mitsubishi также позаимствовала у eK X Space. Ей достались 3-цилиндровый 660-кубовый мотор в атмосферной версии мощностью 52 лошадиные силы и 60 Нм, а также турбированной (64 л.с. и 100 Нм). В качестве довеска для обеих предусмотрен стартер-генератор на 2,7 л.с. и 40 Нм, помогающий при разгоне в первые несколько секунд. Трансмиссия – вариатор.

Привод у Delica Mini в начальной версии будет исключительно передним. За вариант 4×4 придется доплатить.

В салоне автомобиля смогут разместиться до четырех человек, а относиться к машине как к утилитарнику позволят специальная водостойкая обивка сидений и обшивка багажника.

В продажу компактный вариант «Делики» поступит в конце этой весны. Диапазон цен – от 14 до 17 тысяч 500 долларов или 940 – 1 миллион 175 тысяч рублей.