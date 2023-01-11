В России начались продажи компактного кроссовера Kia KX3

Российский рынок продолжает наполняться моделями, которые ранее для него предназначены не были. Одной из недавних новинок на нем стал компактный кроссовер Kia KX3, ранее продававшийся на азиатских рынках, включая родную для себя Южную Корею, а также Китай. Что интересно, этот же автомобиль до недавнего времени предлагался и в России, но под другим названием – Seltos.

На этой неделе самые популярные маркетплейсы страны, ориентированные на продажу машин, опубликовали объявления, в которых раскрыли информацию о доступных для россиян KX3. Впрочем, данных о ценах на автомобиль пока нет.

Согласно предложениям на российских классифайдах, Kia KX3 можно заказать в Москве, Петербурге, а также Челябинской, Самарской и Омской областях. Для покупателей предложат сразу две комплектации кроссовера: Fashion Edition и Refresh Edition.

Оба исполнения Kia KX3 оснащаются полуторалитровым бензиновым двигателем, выдающим 115 лошадиных сил и 144 Нм крутящего момента. Связку ему составляет бесступенчатый вариатор и система переднего привода. Максимальная скорость KX3 ограничена на отметке в 172 километра в час.

Длина клона Kia Seltos составляет 4345 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1645 мм. Размер колесной базы равен 2650 мм. Опционально для модели доступны: система круиз-контроля, датчики дождя и света, адаптивные фары, ABS, ASR и система стабилизации, а также ассистент подъема в гору.

Напомним, ранее аналоги Kia KX3 под именем Seltos собирались на мощностях предприятия «Автотор» в Калининграде. Из-за проблем с логистикой их выпуск был остановлен на неопределенный срок.