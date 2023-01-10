Родственник Chevrolet Captiva обновился: рестайлинг заявлен как новое поколение

Когда-то бывшая британской автомобильная марка MG теперь принадлежит китайскому концерну SAIC, выпуская доступные модели для рынков развивающихся стран. В ее линейке имеется 5-местный кроссовер Hector, который собирается и продается исключительно в Индии. Именно для него подошел черед планового обновления, которое самим автопроизводителем заявлено как смена поколения.

MG Hector интересен тем, что создавался не с нуля, а на базе китайского Baojun 530. Последний может похвастать наличием одного известного родственника – Chevrolet Captiva второй генерации.

Предыдущее незначительное обновление MG Hector пережил в начале 2021 года, а полноценный рестайлинг подоспел только сейчас.

С модернизацией, названной самим автопроизводителем «новым поколением», автомобилю досталась гигантская решетка радиатора с множеством блестящих ромбов. Бампер автомобиля поменял форму, а также были изменены основные блоки фар.

Что касается кормы, то в этой части кузова дизайнеры MG решили объединить их функциональной плашкой.

Перемены в салоне свелись к появлению у «паркетника» новой передней панели, другого центрального тоннеля и дверных карт, а также перелицованного селектора трансмиссии. Главной обновкой внутри стала «мультимедийка» с 14-дюймовым сенсорным вертикальным дисплеем.

Список оборудования родственника Captiva пополнился: цифровой «приборкой», комплексом систем безопасности ADAS, а также системой ионизации воздуха.

Техническую сторону MG Hector рестайлинг/смена поколения не затронули. Обновленный кроссовер, как и прежде, оснащается полуторалитровым бензиновым «наддувным» мотором, выдающим 143 лошадиные силы, а также 170-сильным турбодизелем Multijet II 2.0 производства Fiat.

Связку обоим составляет 6-скоростная МКПП, а для бензинового агрегата заявлен еще и вариатор. Привод во всех случаях может быть исключительно передним.