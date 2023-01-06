5-дверный Suzuki Jimny: 6 ключевых фактов перед премьерой

Уже на следующей неделе компания Suzuki представит долгожданную версию своего рамного внедорожника Jimny, которая впервые за всю историю этой модели будет обладать пятью дверьми. В предверии этого события редакция Daily-Motor.Ru собрала шесть ключевых фактов о новинке, которые стоит иметь ввиду.

Автомобиль могут назвать Gypsy

Ходят слухи, что готовящийся к премьере 5-дверный Jimny получит к названию приставку Gypsy, являющуюся отсылкой к одноименному внедорожнику, который продавался в Индии до 2018 года.

Не нишевый продукт

Если 3-дверный Jimny чаще всего является вторым автомобилем в гараже, то в случае с его удлиненной модификацией эта модель должна стать автомобилем для использования в полноценном формате.

Он будет обладать внедорожными возможностями, уверенным поведением на дороге наряду с суровым внешним обликом, а также достаточно просторным салоном.

Бензиновый двигатель K15B

Официальные технические характеристики нового 5-дверного внедорожника еще не раскрыты. Тем не менее, уже известно, что он будет комплектоваться 1,5-литровым бензиновым двигателем K15B от седана Ciaz. Агрегат может быть усилен мягкой гибридной технологией.

Его мощность и крутящий момент составят 102 л.с. и 130 Нм соответственно. Варианты трансмиссии будут включать 5-ступенчатую механическую и 6-ступенчатую автоматическую коробки передач.

Система полного привода Suzuki AllGrip Pro AWD

Новый внедорожник Maruti будет предлагаться с системой полного привода Suzuki AllGrip Pro AWD (полный привод), которая окажется еще более продвинутой, чем система All Grip AWD в возрожденной Grand Vitara.

Дизайн и особенности

5-дверный Jimny получит новую переднюю часть кузова с фирменной решеткой радиатора, измененные круглые фары и другой бампер. Согласно просочившимся в Сеть данным, длина внедорожника составит 3850 мм, ширина – 1645 мм, высота – 1730 мм. Колесная база будет равна 2550 мм, а дорожный просвет – 210 мм.

В список оснащения войдут: 9-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, климат-контроль, органы управления на руле и многое другое.

Ожидаемая цена

Предполагается, что цены на 5-дверный Jimny будут начинаться с отметки в 1 миллион индийских рупий (875 тысяч рублей) и доходить до 1 миллиона 700 тысяч рупий (1 миллион 485 тысяч рублей).