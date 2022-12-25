Назван кроссовер, который мог бы заменить китайские автомобили и Lada

Порой складывается ощущение, что альтернатив китайским автомобилям и «Ладам» на современном российском рынке нет. Однако это не совсем так, поскольку никто еще не отменил систему «параллельного импорта», которая позволяет ввозить модели, изначально не предназначенные для России.

Одним из таких автомобилей является кроссвэн Mitsubishi Xpander. Эта модель интересна тем, что создавалась для стран Азиатско-Тихоокеанского региона как доступный семейный авто, способный совместить в себе удобство кроссовера и практичность минивэна. В итоге Xpander зарекомендовал себя как достаточно надежное и недорогое авто, которое одновременно с этим может похвастать неплохим оснащением.

Сейчас кроссвэны «Митсу» собирают в Индонезии, откуда автомобили поступают на другие экспортные рынки. В их число с недавних пор входит и Россия. Машины ввозят в том числе дилерские центры.

Длина Xpander составляет 4500 мм. С обновлением, состоявшимся в 2021 году, автомобилю усилили кроссоверные гены, увеличив дорожный просвет на 15-20 мм – до 220-225 мм в зависимости от версии.

В арсенал этой модели входят: электромеханический стояночный тормоз, современная мультимедийная система, а также климат-контроль и возможность запуска двигателя с кнопки.

Внутри располагается сразу три ряда сидений, на которых может разместиться до семи человек (как в «Ларгусе», но с гораздо большим комфортом).

Двигатель у Xpander полуторалитровый и атмосферный, выдающий 105 л.с. Трансмиссия – бесступенчатый вариатор.

А теперь о цене. Стоит такой автомобиль при заказе из России примерно столько же, сколько просят за обновленную Lada Vesta NG – от 2 миллионов 300 до 2 миллионов 500 тысяч рублей. Однако в стране, где его производят и отправляют на экспорт, прайс на эту модель гораздо ниже – от 1 миллиона 200 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту.