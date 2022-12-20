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5-дверный Suzuki Jimny: первые фото без камуфляжа

От: Алексей Шмидт
Suzuki Jimny Could Make its India Debut by Year end

Компания Suzuki уже несколько лет работает над новой версией рамного внедорожника Jimny, которая должна получить две дополнительные двери сзади. Вместе с ними автомобиль прибавит в габаритах, а также обзаведется новой силовой установкой.

Если до недавнего времени прототипы 5-дверных Jimny испытывались исключительно в камуфляже, то теперь такую модель впервые удалось запечатлеть без маскировки.

Снимками «растянутого» японского вездехода поделилось индийское издание RushLane. На них запечатлен внедорожник, кузов которого выкрашен в ярко зеленый цвет. 

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Автомобиль выглядит заметно длиннее своей 3-дверной модификации, но уже известно, что габаритная длина «пятидверки» не превысит 3999 мм. Это позволит 5-дверному Jimny не попадать под дополнительные налоговые пошлины, которые действуют на машины длиной более 4 метров. Что касается колесной базы, то она в новом «Джимни» составит 2600 мм.

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По неофициальным данным, под капот удлиненный японский «рамник» получит полуторалитровый бензиновый атмосферный мотор K15B, которым комплектуется его 3-дверный вариант. Впрочем, учитывая, что устаревший двигатель уже не вписывается в экологические стандарты Евросоюза, его должны включить в состав мягкогибридной силовой установки, дополненной как механической, так и автоматической трансмиссиями. 

Официальный дебют Suzuki Jimny с пятью дверьми состоится уже в начале 2023 года на автосалоне Auto Expo в Нью-Дели. Что касается старта продаж, то он запланирован только на середину того же года (август). Автомобиль будут продавать как в Индии, так и на других рынках, включая родной для компании японский. 

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