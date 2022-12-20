5-дверный Suzuki Jimny: первые фото без камуфляжа

Компания Suzuki уже несколько лет работает над новой версией рамного внедорожника Jimny, которая должна получить две дополнительные двери сзади. Вместе с ними автомобиль прибавит в габаритах, а также обзаведется новой силовой установкой.

Если до недавнего времени прототипы 5-дверных Jimny испытывались исключительно в камуфляже, то теперь такую модель впервые удалось запечатлеть без маскировки.

Снимками «растянутого» японского вездехода поделилось индийское издание RushLane. На них запечатлен внедорожник, кузов которого выкрашен в ярко зеленый цвет.

Автомобиль выглядит заметно длиннее своей 3-дверной модификации, но уже известно, что габаритная длина «пятидверки» не превысит 3999 мм. Это позволит 5-дверному Jimny не попадать под дополнительные налоговые пошлины, которые действуют на машины длиной более 4 метров. Что касается колесной базы, то она в новом «Джимни» составит 2600 мм.

По неофициальным данным, под капот удлиненный японский «рамник» получит полуторалитровый бензиновый атмосферный мотор K15B, которым комплектуется его 3-дверный вариант. Впрочем, учитывая, что устаревший двигатель уже не вписывается в экологические стандарты Евросоюза, его должны включить в состав мягкогибридной силовой установки, дополненной как механической, так и автоматической трансмиссиями.

Официальный дебют Suzuki Jimny с пятью дверьми состоится уже в начале 2023 года на автосалоне Auto Expo в Нью-Дели. Что касается старта продаж, то он запланирован только на середину того же года (август). Автомобиль будут продавать как в Индии, так и на других рынках, включая родной для компании японский.