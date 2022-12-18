В Сети показали двухцветный Lamborghini Urus из Африки

Еще один Lamborghini Urus стал жертвой мира тюнинга. На этот раз это произошло в Южной Африке. Фотографии автомобиля выложил паблик «al13wheels», не отметив в геопозиции точный город, по которому колесит такой кроссовер.

Переживший преображение Urus получил 2-цветный кузов с необычным рисунком, который, по всей вероятности, является пленкой. Палитра сочетает в себе красный цвет в качестве основного с более чем несколькими черными акцентами.

Агрессивный дизайн дополняют закрылки со всех четырех сторон, а также более выраженные боковые юбки, новый фартук и диффузор с вырезами для четырех выхлопных патрубков. Заднее крыло стало крупнее, чем у обычного кроссовера. То же самое касается и спойлера, установленного под задним стеклом.

Диски с V-образными спицами диаметром 23-дюйма выкрашены в черный цвет и обуты в покрышки Pirelli. Колеса являются продукцией компании AL13 Wheels, которая и решила поделиться фотографиями такого Lamborghini с своих соцсетях.

Никакой информации о силовом агрегате этого Urus нет. И это, вероятно, означает, что он не был модернизирован. Но это не страшно, поскольку даже без внешнего вмешательства итальянский вседорожник более чем способен подарить водителю и пассажирам прилив адреналина.

Его стоковый 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом развивает мощность 641 л.с. и 850 Нм крутящего момента. На разгон с места до 100 километров в час у кроссовера уходит 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.