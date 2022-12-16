Назван надежный внедорожник за 1 миллион рублей: у него рама, полный привод и крепкая подвеска

Речь идет о втором поколении внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, который является близким родственником пикапа L200. Привод этой модели – только полный. До 2013 года в Россию такие машины ввозили из Таиланда, однако затем наладили их локализацию, правда уже в обновленной версии с косметическими изменениями.

Главное отличие Pajero Sport II от обычного Pajero 3 и 4 генерации заключается в его рамной конструкции, тогда как простой «Паджеро» имел несущий кузов с «интегрированной рамой».

Среди главных достоинств этой модели журналисты издания «За Рулем» называют: простую конструкцию, которая обеспечивает отличную ремонтопригодность, выдающиеся внедорожные характеристики (клиренс 215 мм), а также высокую ликвидность на вторичном рынке.

Что касается недостатков, то ими являются относительно слабое лакокрасочное покрытие, а также склонность к появлению коррозии на кузове, а также неудобное крепление запаски, которая располагается под днищем машины.

Самым массовым предложением такого внедорожника является вариант с 2,5-литровым дизельным мотором (178 л.с.), работающим в паре с автоматической трансмиссией. При этом оптимальным выбором авторы статьи называют версию Pajero Sport с 3-литровым бензиновым «атмосферником» на 220 лошадиных сил и АКПП, которая вполне вписывается в бюджет чуть дороже 1 миллиона рублей (машины 2009 года выпуска в среднем стоят 1 миллион 147 тысяч рублей).

За эти деньги сейчас можно купить сразу четыре модели в этом сегменте, но большая часть из них будет представлять собой обычные кроссоверы: Honda CR-V, Kia Sorento, Volvo XC60 или Land Rover Freelander.