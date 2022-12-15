Раскрыта лучшая иномарка за 600 тысяч рублей: это японский бизнес-седан

Как известно, с недавних пор за сумму в 600 тысяч рублей не купить даже новую Lada Granta, однако на вторичном рынке страны все еще остается ряд интересных автомобилей, которые укладываются в эту сумму. Об одном из них рассказали наши коллеги из издания «За Рулем».

По словам журналистов этого портала, лучшей иномаркой за 600 тысяч рублей в России сейчас без зазрения совести можно назвать шестое поколение бизнес-седана Toyota Camry.

Правда есть нюанс – японская 4-дверка в этом бюджете будет возрастом более 14 лет, а также не сможет похвастать невысоким пробегом. В этой возрастной категории машины, как правило, накатывают около 300 тысяч км.

Среди плюсов «шестой Камри» журналисты назвали ее механическую трансмиссию, которая по их словам является «неубиваемой». Вот только шла она в паре исключительно с 2,4-литровым мотором, хотя и это не является недостатком.

Что касается седана с 3,5-литровым мотором, то он комплектовался как 5-, так и 6-скоростными автоматическими коробками передач, которые также получили статус «вечных». Вот только до пробегов в 300 тысяч км. После – могут потребоваться вложения.

Лучшим выбором эксперты называют автомобиль с 2,4-литровым 167-сильным мотором, который избавили от недостатков, которые проявлялись в пятом поколении.

Очевидные преимущества такого варианта за 600 тысяч рублей по мнению автомобильных журналистов заключаются в прекрасной подвеске этого автомобиля, его богатом и комфортном салоне, а также отличной способности сопротивляться коррозии кузова.