На продажу выставили самый крутой внедорожник в мире: он очень редкий

Рост популярности сегмента SUV на мировом рынке заставил крупнейших премиальных автопроизводителей, включая Bentley, Rolls-Royce и Ferrari, зайти в этот класс с собственными разработками. Впрочем, задолго до этого (в далеком 1981 году) собственный внедорожник появился у Lamborghini. А сейчас этот редчайший автомобиль продают за относительно небольшие деньги.

Машина носит название LM001. В ее основе лежит внедорожник Cheetah, который был разработан Lamborghini в конце 70-х в надежде продать его армии США. В итоге тендер на поставку машин для американских военных итальянская марка проиграла. Так что руководство «Ламбо» приняло решение использовать эти наработки для создания гражданской машины.

Все это вылилось в то, что в 1981 году на автосалоне в Женеве был представлен концепт-кар Lamborghini LM001, но до серийного производства он так и не добрался. Чего не скажешь о другом автомобиле – LM002, дебютировавшем в 1986 году в Брюсселе.

Одну из этих редких машин выставили на аукцион RM Sotheby’s. Организаторы торгов рассчитывают выручить за нее от 200 до 250 тысяч долларов или 12 миллионов 500 – 15 миллионов 600 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Согласно описанию к лоту, в 2014 году автомобиль был перекрашен в красный цвет, однако в остальном остался таким же, каким сошел с конвейера вплоть до колесных дисков OZ Route, обутых в покрышки Pirelli Scorpion. Вместе с машиной продавец готов отдать ее новому владельцу еще и фирменный набор инструментов.