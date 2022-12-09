Названа лучшая машина с полным приводом по версии сибиряков

Сложные сибирские условия приводят к тому, что большинство жителей этого региона стремятся приобрести автомобиль с полным приводом. Но какой из них является лучшим? Ответ на этот вопрос решили дать аналитики сервиса «Авито.Авто».

Журналисты российского портала назвали самый популярный полноприводный автомобиль в Новосибирске. Им оказался японский кроссовер Lexus RX. Эта модель (всех поколений и годов выпуска) занимает 3,3% в структуре продаж всех полноприводных авто.

На второй позиции по этому показателю расположился Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser Prado, а тройку замкнул Subaru Forester. Тогда как четвертым стал Toyota Land Cruiser.

Как пишет издание «НГС», средняя цена Lexus RX в Новосибирске составляет 1 миллион 850 тысяч рублей. За эти деньги покупателям предлагают кроссовер третьей генерации (2009-2011 годов выпуска). Это будет автомобиль, оснащенный 3,5-литровым мотором, а также кожаным салоном в богатой комплектации.

Средняя цена Toyota RAV4 составляет 1 миллион 880 тысяч рублей, что на 30 рублей дороже, чем Lexus LX. При этом последний является машиной классом выше. Тем не менее, за эти деньги RAV4 окажется заметно «свежее» Lexus (2014-2015 годы). Двигатель – 2,5-литра, кожаные сиденья и хорошее оснащение.

Что касается внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, то его средний прайс сейчас составляет 2 миллиона 650 тысяч рублей. Это будет машина 2011-2013 годов выпуска с 3-литровым «дизелем» и аналогичным «Лексусу» уровнем оснащения.