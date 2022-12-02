5-дверный Suzuki Jimny сфотографировали во время выгрузки к месту премьеры

5-дверный внедорожник Suzuki Jimny, несомненно, является одной из самых долгожданных новинок на автомобильном рынке следующего года (2023). Японский автогигант представит свою окончательную производственную версию этой модели на выставке Delhi Auto Expo, которая пройдет в январе в столице Индии Нью-Дели.

На мероприятии, которое проводится раз в два года, Suzuki также обещает показать два новых внедорожника, включая Suzuki Baleno Cross и новый MPV на базе Toyota Innova Hycross. Но вернемся к главной премьере.

Пока до официального дебюта 5-дверного Suzuki Jimny остается месяц его товарная модификация попала на камеру в Дели. Автомобиль удалось сфотографировать в защитном камуфляже во время выгрузки в рамках подготовки к дебюту.

Из того, что известно о новинке на сегодняшний день, стоит выделить следующее: внедорожник будет доступен с 1,5-литровым бензиновым двигателем K15C, усиленным легкой гибридной технологией. Такая установка выдает максимальную мощность 101 л.с. и крутящий момент 137 Нм.

Этот же силовой агрегат используется в новых Brezza, Grand Vitara и обновленных Ertiga и XL6. Новый 5-дверный Jimny практически наверняка получит либо 5-ступенчатую механическую коробку передач, либо классическую 6-скоростную автоматическую трансмиссию.

Как и Suzuki Grand Vitara, 5-дверный Jimny оснастят системой AllGrip Pro AWD. Но если в случае с этой технологией в «Витара» отсутствует пониженная передача, то у удлиненного «Джимни» она все-таки будет.

Официальные подробности о том, чего ждать в салоне 5-дверного Jimny, пока нет. Впрочем, скорее всего, внутри внедорожник будет оснащен более крупным 9-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы вместо 7-дюймового, а также позаимствует некоторые функции позаимствованы у новых Brezza и Grand Vitara.