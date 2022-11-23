Обновленный Logan впервые показали на видео: он должен был появиться в России

Официальный дебют третьей по счету генерации модели Logan от суббренда Renault (Dacia) состоялся в 2020-м году. Тогда же на европейском рынке начались ее продажи. С тех пор прошло более двух лет, а это значит, что подошел черед плановой модернизации бюджетной 4-дверки. Что в итоге и произошло. Реформенный Logan удалось заснять на стоянке автору YouTube-канала Norby Toth.

Судя по опубликованному в Сети видеоролику, главные изменения в дизайне «Логана» затронут его переднюю часть кузова, где появится новая решетка радиатора с интегрированным в нее логотипом бренда, тогда как бампер, фары и капот останутся прежними.

Рестайлинг привнесет в экстерьер модели также новые колесные диски с фирменным шильдиком Dacia, а в интерьер новое рулевое колесо и дополнительный вариант отделки с белыми акцентами.

Представленный на видео автомобиль был оснащен 90-сильным бензиновым двигателем, работающим в паре с вариатором. Его цена – от 16 тысяч евро или около 1 миллиона рублей.

Предполагалось, что такой Logan, как показан на видео, появится на российском рынке под маркой Renault в 2022 году, однако это так и не произошло. Французский автопроизводитель принял решение свернуть свой бизнес в стране. Тем не менее, несколько предсерийных автомобилей в течение года периодически появлялись на общественных дорогах в камуфляже.

По всей вероятности, новинку обкатывала не сама Renault, а «АвтоВАЗ». И, в первую очередь, речь шла не о самой модели, а о ее платформе, которая в будущем должна лечь в основу семейства Lada B-класса.