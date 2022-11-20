Новый Lexus RX вышел в продажу: раскрыты цены

Официальная премьера нового поколения кроссовера Lexus RX состоялась еще этим летом, однако на родном для себя японском рынке автомобиль появился только сейчас. Вместе с выходом в продажу новинки стали известны и ее цены.

Новая, пятая по счету генерация RX, была спроектирована на пересмотренной версии архитектуры TNGA. Кузов для такого «паркетника» проектировался с чистого листа. Кроме того, специально для модели разработали новую многорычажку сзади.

Длина автомобиля оказалась равна 4890 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1695 мм соотвественно. Колесная база – 2850 мм.

На японском рынке Lexus RX предлагают сразу в трех вариантах исполнения: RX500h, RX450h+ и RX350.

Двигатель для последнего (RX350) заявлен 2,4-литровый бензиновый с «наддувом». Его мощность равна 275 лошадиным силам, а крутящий момент – 430 Нм. Связку ему составляет восьмискоростная автоматическая трансмиссия, а также передний или полный привод.

Версия RX450h+ представляет собой параллельный гибрид с возможностью подзарядки от электрической сети. Максимальная мощность системы равна 304 лошадиным силам. Привод – полный E-Four.

Что касается варианта RX500h, то это параллельный гибрид с системой Direct4. Его отдача равна 372 лошадиным силам, а крутящий момент 550 Нм. Привод – полный.

Цены на новый RX в Японии стартуют с отметки в 6 миллионов 640 тысяч рублей (2 миллиона 880 тысяч рублей). Самая дорогая версия оценена в 9 миллионов иен или 3 миллиона 900 тысяч рублей.