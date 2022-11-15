Японский автопроизводитель Suzuki приступил к тестированию хэтчбека Swift нового поколения на европейских дорогах. Если верить последним сведениям, следующая генерация компактной 5-дверки будет представлена в Японии весной 2023 года (с апреля по июнь).

Параллельно компания работает также над новым Swift Sport, который, как ожидается, дебютирует в Японии примерно в 2024 году. Новая модель будет основана на модифицированной версии платформы HEARTECT от Suzuki, которая лежит в основе нового хэтчбека Baleno. Опубликованные в сети ранее шпионские изображения демонстрируют, что Swift нового поколения получит значительные изменения в дизайне, хотя общий силуэт останется прежним.

Замеченная очевидцами в ходе тестов модель была сильно закамуфлирована, однако на ней видна новая решетка радиатора и более узкие фары с новыми светодиодными элементами.

Среди других изменений, которые были заметны на фотографиях прототипов, можно выделить появление модернизированного переднего бампера, иной радиаторной решётки, а также пересмотренного воздухозаборника.

Дверные ручки, ранее заключенные в C-образные стойки машины, вернутся на привычные места (на сами двери).

Внутри автомобиля появится более мощная информационно-развлекательная система с возможностью подключения смартфона, голосовой помощник Suzuki и обновления OTA (over-the-air updates).

О технической стороне автомобиля пока известно совсем немного. Предполагается, что он впервые в истории модели Swift станет «мягким гибридом». В качестве силовой установки задействуют 1,4-литровый «наддувный» двигатель, дополненный электрическим довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора.

Новый «Свифт» заявлен как глобальная модель, поэтому продавать его будут не только в Японии, но и в других странах, в том числе Европе.