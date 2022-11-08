В паутине и пыли: художник показал гниющие в гараже современные суперкары

В последнее время в Сети всплывает все больше фотографий гаражей, в которых обнаруживаются забытые на многие десятилетия автомобили. Порой среди них попадаются редкие спортивные автомобили. Но что если заглянуть на несколько десятилетий вперед, когда бензиновым моделям уже не останется в этом мире места?

Такое решение принял независимый дизайнер с ником «Dizzy Viper», опубликовавший серию рендеров, на которых сейчас считающиеся люксовыми суперкары за ненадобностью оставлены в гараже покрываться пылью и ржаветь.

Каждая иллюстрация получила собственное название. Так, например, изображение с гиперкаром Ferrari La Ferrari автомобильный художник озаглавил «Forgotten Horses», что переводится как «Забытые лошади».

Оставленный в гараже Pagani Huayra BC дизайнер окрестил Horacio’s Nightmare («Ночной кошмар Горацио»), что явно является отсылкой к возможным чувствам создателя марки Pagani Горацио Пагани.

Не обошел стороной Dizzy Viper и легендарный Bugatti Chiron Pur Sport. На картинке он изображен с наполовину отвалившимся передним бампером. Помимо него на изображениях были показаны трековая версия McLaren Senna с покрытым паутиной спойлером, Lamborghini Sian FKP 37, Centenario и Aventador SVJ.

Опубликованные в Сети изображения сразу же стали вирусными, собрав десятки тысяч лайков и комментов. Все потому, что картинки оказались настолько качественными, что определить являются ли они реальными фотографиями или виртуальными рендерами при первом взгляде не представляется возможным.