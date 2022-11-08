ДомойАвтоновости сегодняВ паутине и пыли: художник показал гниющие в гараже современные суперкары

В паутине и пыли: художник показал гниющие в гараже современные суперкары

От: Алексей Шмидт
Копия 6708181b medium 1

В последнее время в Сети всплывает все больше фотографий гаражей, в которых обнаруживаются забытые на многие десятилетия автомобили. Порой среди них попадаются редкие спортивные автомобили. Но что если заглянуть на несколько десятилетий вперед, когда бензиновым моделям уже не останется в этом мире места?

Такое решение принял независимый дизайнер с ником «Dizzy Viper», опубликовавший серию рендеров, на которых сейчас считающиеся люксовыми суперкары за ненадобностью оставлены в гараже покрываться пылью и ржаветь.

Каждая иллюстрация получила собственное название. Так, например, изображение с гиперкаром Ferrari La Ferrari автомобильный художник озаглавил «Forgotten Horses», что переводится как «Забытые лошади». 

Снимок экрана 2022 11 08 в 19.07.20

Оставленный в гараже Pagani Huayra BC дизайнер окрестил Horacio’s Nightmare («Ночной кошмар Горацио»), что явно является отсылкой к возможным чувствам создателя марки Pagani Горацио Пагани.

Снимок экрана 2022 11 08 в 19.08.20

Не обошел стороной Dizzy Viper и легендарный Bugatti Chiron Pur Sport. На картинке он изображен с наполовину отвалившимся передним бампером. Помимо него на изображениях были показаны трековая версия McLaren Senna с покрытым паутиной спойлером, Lamborghini Sian FKP 37, Centenario и Aventador SVJ.

Снимок экрана 2022 11 08 в 19.09.01

Опубликованные в Сети изображения сразу же стали вирусными, собрав десятки тысяч лайков и комментов. Все потому, что картинки оказались настолько качественными, что определить являются ли они реальными фотографиями или виртуальными рендерами при первом взгляде не представляется возможным. 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+