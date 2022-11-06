Посмотрите на бронированный Lamborghini Urus, который стоит в 2 раза дороже обычного

Lamborghini добилась успеха с Urus, своим вторым после культового LM002 высокопроходимым автомобилем. Новая модель позволила компании буквально удвоить общие продажи, а сам кроссовер стал любимым детищем различных тюнеров, которые дорабатывают машину на свой лад.

Один из самых необычных проектов Daily-Motor.Ru обнаружил на сайте «Mobile», где рекламировались услуги немецкой компании Trasco. Она специализируется на баллистической защите всех видов автомобилей, включая запечатленного на изображениях в этой статье Urus.

К сожалению, подробностей о бронированном кроссовере Lamborghini в Сети найти оказалось не так просто. На весь интернет мы смогли «отрыть» всего два изображения такого автомобиля.

Из того, что удалось выяснить, такой вседорожник заметно отличается от простого «Уруса». И это не мудрено. Если простые кроссоверы Lamborghini вряд ли способны выдержать попадание пуль от стрелкового оружия, то конкретно этот, доработанный фирмой Trasco, делает подобное без особых проблем.

Это стало возможно благодаря четвертому уровню баллистической защиты, которую специалисты немецкой компании использовали при усилении кузова машины. Кроссовер получил пуленепробиваемые окна по всему периметру и дополнительную защиту для тех, кто сидит внутри.

Взрыв ручной гранаты автомобиль вряд ли выдержит, но как минимум справится с обстрелом из пистолета калибра 9 мм.

Цена бронированного Lamborghini Urus соответствует уровню его защиты. За такие автомобили планируют просить 767 тысяч 550 евро (47 миллионов рублей). Для сравнения, обычные «Урусы» сейчас стоят около 20 миллионов рублей.