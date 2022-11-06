Переднеприводные Hyundai Tucson L перешли с «робота» на АКПП

Компания Hyundai продает на китайском рынке удлиненную версию кроссовера Tucson. Такие автомобили получили в название приставку в виде литеры «L» и конструктивно практически не отличаются от глобального «паркетника» в «растянутой» модификации. Тем не менее, линейка двигателей и трансмиссий у них была собственной, уникальной. А теперь выяснилось, что китайские «Туксоны» сменили коробку передач.

Речь идет о замене роботизированной трансмиссии на классический гидротрансформатор, но не на всех кроссоверах, а только на переднеприводных. Полноприводные Tucson L в «Поднебесной» продолжат комплектоваться преселективным «роботом».

В совместном предприятии Beijing-Hyundai, которое занимается производством корейского кроссовера для КНР, перемены в линейке коробок передач связывают с целью экономии топлива. Однако в реальности все может оказаться совсем наоборот.

Если верить замерам расхода горючего по китайскому циклу WLTC, то новый 8-диапазонный «автомат» даже уступает по этому показателю кроссоверу с роботизированной трансмиссией. Моноприводные Tucson L с «роботом» потребляли от 6,6 до 6,8-литров топлива на 100 км, тогда как в новой версии с АКПП они расходуют уже от 6,9 до 7,1-литра бензина.

Напомним, в Китае удлиненные кроссоверы Hyundai Tucson L комплектуются полуторалитровым «наддувным» мотором, выдающим 200 лошадиных сил и 253 Нм крутящего момента. Альтернатива – гибридная силовая установка на базе 2-литрового «атмосферника». Производительность такого варианта составляет 193 «силы» и 350 Нм.

Перемены в списке используемых трансмиссий на цену корейского вседорожника не повлияли. Переднеприводные кроссоверы как стоили от 162 до 208 тысяч юаней, так и стоят, а полноприводные с «роботом» по-прежнему оцениваются в 220 тысяч юаней. На вершине гаммы располагается «гибрид» со стартовым прайсом в 226 тысяч юаней.