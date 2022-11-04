Mitsubishi выпустит новый минивэн Delica Mini: первые подробности

В линейку японского автопроизводителя Mitsubishi многие годы входит один из ее самых знаменитых минивэнов – Delica. И если последний вариант этой модели вряд ли можно назвать полноценным вездеходом, каким был ее предшественник, то новая версия, которая, по слухам, получит название Delica Mini, вернет автомобилю внедорожный имидж.

К сожалению, разработка не окажется оригинальной. В ее основу ляжет модель Mitsubishi eK X Space образца 2020 года. Ее выпуском занимается совместное предприятие NMKV.

У Delica Mini будет также же кузов, а главным отличием между исходником и новинкой станет иной дизайн передней части кузова со светодиодными фарами, черным пластиковым обвесом и увеличенным клиренсом.

С учетом того, что все модели из линейки eK являются кей-карами, то габариты мини-версии «Делики» увеличить у разработчиков не получится. Длина машины составит не более 3400 мм, а ширина – 1480 мм.

Как будет выглядеть интерьер автомобиля на официальных изображениях пока не показали. Зато известно, каким окажется техническое оснащение компактного минивэна. Под капотом Delica Mini будет скрываться тот же 660-кубовый «наддувный» мотор мощностью 64 лошадиные силы со стартер-генератором на 2,7 л.с., которым комплектуется Mitsubishi eK. Связку двигателю составит вариатор и система полного привода с муфтой на задней оси.

Официальная премьера Mitsubishi Delica Mini состоится в начале 2023 года. Автомобиль привезут на автосалон в Токио. До японских дилеров новинки доедет ближе к середине года.