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Chevrolet начал продажи недорогого конкурента Lada Vesta. За ним выстроились очереди

От: Алексей Шмидт
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Компания Chevrolet, не так давно запустившая производство нового недорогого седана Onix на мощностях предприятия UzAuto Motors (экс-завод GM Uzbekistan), начала продажи этой модели на рынке Узбекистана. Предполагалось, что эта 4-дверка появится и в России, где составит конкуренцию отечественной Lada Vesta. Тем не менее, по известным причинам вероятность такого развития событий теперь крайне низка. 

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Onix оказался второй моделью, построенной на платформе GM GEM, которую локализовали в Узбекистане. Перед ней это сделали с кроссовером Chevrolet Tracker. Седан предложен для местных покупателей в двух вариантах исполнения – с 1,2-литровым бензиновым атмосферным мотором, выдающим 90 лошадиных сил, а также с 1,2-литровым бензиновым «наддувным» двигателем на 132 л.с.

Связку первому составляет пятискоростная «механика», тогда как второму – 6-диапазонный классический «автомат».

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Премьера актуальной генерации Chevrolet Onix состоялась еще в 2019 году. Узбекистан стал четвертой по счету страной, где осуществляется выпуск этого седана. Помимо него его собирают также в Мексике, Бразилии и Китае.

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Цены на Onix для узбекского рынка уже раскрыты. За автомобиль будут просить от 110 миллионов до 165 миллионов 180 тысяч местных сумов. При пересчете на российскую валюту это около 605 тысяч – 909 тысяч рублей. 

Все версии «Ониксов», за исключением базовой, будут оснащены сигнализацией, кондиционером, регулировкой рулевого колеса как по высоте, так и по вылету, а также электрическим приводом зеркал заднего вида и системой контроля давления в «покрышках».

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