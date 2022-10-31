Пятидверный Suzuki Jimny: раскрыты новые подробности

Процесс разработки нового пятидверного Suzuki Jimny подходит к концу. Когда будет представлен такой внедорожник Suzuki и будет ли он электрифицирован? Редакция Daily-Motor.Ru собрала самую свежую информацию об одной из самых ожидаемых новинок японского производителя.

Премьера четвертой генерации «Джимни» состоялась в 2018 году. Компактный «рамник» пережил комплексную модернизацию экстерьера и интерьера, что привело к очередному коммерческому успеху как на родине, так и в большинстве других стран.

Впрочем, по пути в Европу автомобиль все же столкнулся с проблемами, которые не позволили начать его продажи в «Старом Свете». Речь идет о несоответствии норм выбросов его двигателя. Сейчас компания работает над 5-дверным вариантом Jimny, в котором устранит этот недочет.

Проект «Джимни» с пятью дверьми долгое время был окутан занавесой тайны, однако в последние полгода количество прототипов такого внедорожника, которые то ли дело попадаются в объективы фотошпионов заметно выросло.

Единственное, что сейчас можно сказать точно – длина внедорожника составит 3850 мм, что на 300 мм больше, чем у его 3-дверной версии. Для того, чтобы начать продажи Jimny в Европе Suzuki придется хоть и частично, но электрифицировать свой внедорожник.

По последней информации, речь идет о системе так называемого «мягкого гибрида» (MHEV), которая будет состоять из 1,4-литрового бензинового ДВС и довеска в виде 48-вольтового стартер-генератора. Аналогичный тандем был заявлен для недавно представленного нового поколения Suzuki S-Cross.

По другой версии – 5-дверному Jimny достанется подзаряжаемая гибридная система (HEV) на базе 1,5-литрового 4-цилиндрового бензинового мотора.

Другая интересная подробность – трансмиссия модели. Если верить слухам, «пятидверке» достанется самонастраивающаяся система автоматической коробки передач (AGS), которая заменит традиционную «механику».

Сроки запуска нового Suzuki Jimny в продажу пока не раскрываются. Зато известна дата премьеры такого внедорожника. Его представят в начале 2023 года на автосалоне в Дели (Индия).