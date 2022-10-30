Lamborghini разработала аромадиффузор для дома

Для многих этот факт окажется сюрпризом, но итальянский производитель спорткаров Lamborghini занимается не только разработкой очень быстрых и дорогих машин, но еще и выпуском множества необычных для основного бизнеса аксессуаров.

В их число входит как брендированная одежда, так и дорогие часы, а также различные виды техники, которая используется в быту. А теперь к списку этих товаров добавился еще и диффузор, но отнюдь не аэродинамический, а ароматический.

Речь идет о флаконе с парфюмом и набором специальных палочек. За создание аромадиффузора отвечала не сама Lamborghini, а компания Culti Milano, для которой подобный вид товара является основным направлением.

Впрочем, со стороны Lamborghini также были сделаны определенные усилия в появлении этой новинки – компания ее заказала и попросила увязать аромат парфюмерной жидкости с дизайном и философией марки из Сант-Агата-Болоньезе.

В итоге получился аромат, в котором «цитрусовые верхние ноты грейпфрута и горького апельсина уступают место свежему ветиверу и бергамоту, а венчают картину сандал и кедр своим обволакивающим ароматом». По задумке создателей, запах должен олицетворять «безошибочную яркость и воодушевление», свойственное всей модельной линейке автомобилей компании Lamborghini.

Дизайн литрового флакона создавался при участии иллюстратора Франческо Пороли. По словам разработчиков, флакон парфюмерной воды изготовили из переработанных материалов, а печать на нем в виде цветка, являющегося отсылкой к компании Culti Milano, а также колесного диска, символизирующего Lamborghini, нанесли стройными принтерами краской на водяной основе.

Стоимость диффузора уже объявлена. За него в дилерских центрах Lamborghini будут просить от 190 евро (11 тысяч 600 рублей).