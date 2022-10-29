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Внедорожник из нашумевшего голливудского фильма пошел в серию

От: Алексей Шмидт
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Около 10 лет назад на экраны кинотеатров вышла сатирическая комедия с актером Сашой Бароном Коэном под названием «Диктатор». В фильме рассказывалось о жизни главы одной из вымышленных стран (Республика Вадия) – генерал-адмирала Алладина, который владел крайне необычным внедорожником, разработанным компанией Dartz.

Эта же фирма решила отметить юбилей фильма (10 лет с момента запуска в прокат) выпуском ограниченного тиража таких же автомобилей, которые принимали участие в съемках фильма.

Для съемок голливудского фильма в Dartz разработали собственный автомобиль, в основе которого лежал внедорожник Hummer H2. Такая машина получила длинное название Dartz Prombron The Dictator Aladeen Edition MMXXII.

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Впрочем, воссозданные внедорожники в количестве 10 штук собираются выпустить уже на базе другой модели – Mercedes-Maybach GLS. Такие вездеходы получат под капот заводской 4-литровый твин-турбированный мотор V8, который благодаря модернизации электроники будет способен выдавать до 800 лошадиных сил и 100 Нм крутящего момента. С места до первой «сотни» такие внедорожники смогут разгоняться всего за 3,8-секунды, а их максимальная скорость составит 280 километров в час.

Внешне такие автомобили не будут никак пересекаться с исходным Mercedes-Maybach GLS, получив собственный кузов, который окажется бронированным и покрытым настоящим золотым напылением. В комплекте предусмотрят защитный шлем для пассажира и бронированный зонт из кожи аллигатора.

Если спрос на подобный необычный внедорожник окажется велик, то Dartz не ограничится выпуском только 10 машин. Что касается их цен, то они составят не менее 1 миллиона долларов за каждый из выпущенных экземпляров.  

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