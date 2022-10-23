Кроссовер Suzuki SX4 вернули к атмосферному двигателю

Компания Suzuki представила новый кроссовер S-Cross, который в России известен под названием SX4, еще в ноябре прошлого года. С тех пор автомобиль предлагался исключительно с «наддувным» двигателем. Однако по какой-то неизвестной причине японцы решили вернуться к атмосферной бензиновой «четверке» объемом полтора литра.

Что интересно. Новый S-Cross изначально был заявлен как турбированный «паркетник», для которого был припасен 1,4-литровый «наддувный» мотор на 129 лошадиных сил и 235 Нм крутящего момента. Причем атмосферный вариант не планировался даже для российского рынка, где традиционно такие двигатели пользуются высоким спросом.

Тем не менее, безнаддувный агрегат все же вернулся в строй, правда только для гибридного кроссовера. Его силовая установка включает в себя 1,5-литровый 115-сильный агрегат, сочетающийся с 6-скоростным «роботом» и 33-сильным электромотором. Привод может быть как передним, так и полным.

Согласно опубликованным компанией паспортным характеристикам, емкость аккумулятора гибридной системы составляет 0,84 кВт/ч. Таким образом, без активации ДВС такой SX4 далеко не уедет.

Расход топлива также нельзя назвать плюсом новой связки. Потяжелевший на 74 килограмма кроссовер расходует в смешанном цикле от 4,33 до 4,83-литра бензина на 100 км, что всего на 0,09-литра горючего ниже, чем это делает турбомотор с МКПП. Зато 1,4-литровый «наддувный» S-Cross обладает более высокой динамикой и тягой.

Цены на Suzuki S-Cross с атмосферным мотором начинаются от 26 тысяч 750 фунтов стерлингов, что на 1750 фунтов дороже, чем стоит турбированный вариант этого кроссовера.