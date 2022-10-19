Renault возродит фургон Estafette: первые изображения

Компания Renault выпускала фургон Estafette в период с 1959 по 1980 годы. Автомобиль стал первой моделью этого французского автогиганта, которая имела передний привод. Спустя более 40 лет с момента остановки сборки в Renault приняли решение вернуть фургон в строй. Об этом рассказал глава компании Лука ди Мео на автомобильной выставке в Париже, побеседовав с местным изданием «L’Argus».

По словам специалиста, в Renault сейчас рассматривают несколько вариантов возрождения легендарной модели. Один из них использовать формат Estafette в новом Renault R4, официальный дебют которого запланирован на 2025 год. В таком случае фургон может получить название Express или R4 Fourgonnette.

Возрожденный Renault Estafette. Рендер: L’Argus

Альтернативная версия – появление фургона в рамках проекта FlexeVan, который подразумевает разработку отдельной платформы к 2027 году, а также ее использование для автомобилей на электрической тяге. Такие модели станут «батарейными» аналогами Renault Kangoo и Renault Trafic.

Возрожденный Renault Estafette. Рендер: L’Argus

Вместе с тем, руководитель французского концерна Лука ди Мео в интервью местным журналистам подтвердил, что компания готовится к серийному выпуску модели R5 Turbo 3E.

Этот спорткар (на фото выше) практически наверняка будет сходить с конвейера мелкосерийно, однако окончательное решение о запуске такой необычной модели в «серию» будет приниматься только в том случае, если в ближайшие годы компания не столкнется с кризисом, намеки на который проявляются уже в 2022-м.