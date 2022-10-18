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При какой температуре летние шины окончательно «дубеют»?

От: Михаил Романченко
При какой температуре летние шины

Холодные ночи уже не за горами, но многие автомобилисты не спешат переходить на зимние покрышки, докатывая сезон на «лете». Считается, что ездить на таких шинах при температуре ниже +7 градусов может быть опасно (по крайней мере это не советуют их производители). Но насколько это утверждение можно считать правдивым? 

Так, например, в мануале для шиномонтажных мастерских говорится о куда более низкой температуре, при которой летние шины перестают работать:

«Основным неблагоприятным следствием понижения температуры является уменьшение эластичности резины, которая по мере охлаждения приближается по хрупкости к эбониту. Уже при —4 °С наиболее распространенные сорта покрышек становятся не способны обратимо деформироваться в нужных пределах».

Кроме того, даже при более высокой температуре при езде на летних шинах существует риск их повреждения.

Дело в том, что в первое время после трогания с места холодные покрышки имеют недостаточную эластичность и, вследствие этого, могут легко быть повреждены в результате существенных динамических нагрузок, вызываемых в том числе резкими стартами и торможениями. 

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