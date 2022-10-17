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Manhart показал новую тюнинг-версию Mercedes-AMG G63

От: Михаил Романченко
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Компания Manhart, базирующаяся в Германии, специализируется на тюнинге знаменитых автомобилей «немецкой тройки». В портфолио этого ателье уже имеется один вариант доработки культового внедорожника Mercedes-Benz AMG G63 последней генерации, а теперь появился еще более продвинутый кит.

Традиционно для всех своих проектов в Manhart используют шаблон, в рамках которых модернизацию переживает не только экстерьер и интерьер машины, но еще и ее техническая часть. Работы с последней позволили инженерам тюнинг-ателье добиться мощности, которой им не удалось в прошлый раз.

Как известно, заводские Mercedes-AMG G63 комплектуются 4-литровым бензиновым двигателем V8, выдающим 585 лошадиных сил. В Manhart оставили этот силовой агрегат, но дополнили его новым «выхлопом» из «нержавейки», а также внесли коррективы в программное обеспечение блока управления. Все эти работы привели к тому, что мощность мотора выросла до 800 лошадиных сил.

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Внешне отличить модернизированный «Гелик» можно по углепластиковому обвесу, разработанному компанией TopCar Design. Его дополняет комплект из фирменных колесных дисков Manhart Forged Line, а также пружины H&R, выкрашенные в золотистый цвет.

Интерьер внедорожника получил отделку из черной кожи и алькантары, однако в зависимости от предпочтений клиента тюнеры готовы работать с любыми материалами и цветами. 

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Как дорого обойдется новый комплект доработок «Гелендвагена» для его покупателей в Manhart не сообщили, отметив, что этот вопрос обсуждается непосредственно с заказчиком. 

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