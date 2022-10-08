Американец превратил универсал Mitsubishi Lancer Evo 2005 в 917-сильного монстра

Много лет назад компания Mitsubishi создала один из самых желанных автомобилей, которые могла предложить Япония. Именно он послужил основой для уникального проекта, который может потягаться за звание самого интересного в мире на этой платформе.

Джефф Стелфлекс долгое время владел автомобилем Lancer Evo IX Wagon 2005 года, но в какой-то момент ему пришла в голову идея превратить свой универсал в 917-сильного монстра, который стирает грань между практичностью и абсурдностью. Реализация проекта заняла у мужчины около трех лет.

Под капотом машины находится 2,2-литровый четырехцилиндровый двигатель Manley с турбонаддувом, сопряженный с секвентальной пятиступенчатой коробкой передач. Он передает мощность на все четыре колеса.

Внимание к деталям во всем проекте очевидно. Автомобилю досталась заниженная подвеска Whiteline, изготовленный на заказ трубчатый подрамник и карбоновый приводной вал от DSS.

Интерьер хоть выглядит просто, но все же был заметно модернизирован. Многие оригинальные компоненты, такие как руль и приборная панель, остались на месте, но появились гоночные сиденья Recaro Sportster с карбоновыми спинками Carobetics, а также акустическая система с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. На центральной консоли расположился кнопочный блок, который отвечает за управление кондиционером, круиз-контролем и подогревом сидений.

Несмотря на заявленную мощность в 917 лошадиных сил динамические характеристики универсала не раскрываются. Неизвестно также и во сколько обошлась американскому умельцу постройка такого автомобиля.