Стало известно, когда представят 5-дверный Suzuki Jimny

Компания Suzuki работает над новым Jimny, главной «фишкой» которого должен стать 5-дверный кузов, уже несколько лет. Премьера модели несколько раз передвигалась на более поздние сроки, однако, похоже, японцы уже определились с датой дебюта новинки.

По информации журналистов индийского подразделения газеты «Autocar», Suzuki Jimny с пятью дверьми покажут в начале 2023 года на автомобильной выставке Auto Expo в Дели. Сразу после премьеры внедорожник отправят в производство.

Сейчас Suzuki занимается доводочными испытаниями своей новой модели. Автомобиль проверяют в экстремальных погодных и дорожных условиях, в том числе на высокогорных серпантинах.

Подробностей о том, какие изменения помимо двух дополнительных дверей получит внедорожник, пока практически нет. Тем не менее, ряд источников утверждает, что с появлением у «Джимни» нового варианта кузова его длина увеличится на 30 сантиметров. Для сравнения, габаритная длина актуального 3-дверного внедорожника составляет 3,95 метра, а размер колесной базы равен 2,55 метрам.

Параллельно с дебютом «пятидверки» Suzuki готовит выход новой версии Jimny, оснащенной гибридной силовой установкой на базе турбированного двигателя внутреннего сгорания. Такие автомобили смогут похвастать низким уровнем выбросов, а также окажутся более экономичными, чем машины с традиционными ДВС. Кроме того, это позволит компании пройти европейские нормы токсичности, а значит возобновить продажи модели в странах ЕС.

Напомним, в конце прошлого года 5-дверный Jimny уже практически был готов к производству, но тогда речь шла о проекте, не связанном с Suzuki. Такой внедорожник подготовила группа студентов Нихонской автомобильной технологической школы.