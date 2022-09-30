Брат Chevrolet Captiva от MG переживет рестайлинг: раскрыты подробности

Компания MG начала продажи нового пятиместного кроссовера Hector в 2019 году. Автомобиль представлял собой модернизированный вариант китайского «паркетника» Baojun 530, который, в свою очередь, являлся родственником Chevrolet Captiva второго поколения. С дебюта выпускаемой в Индии модели прошло уже три года, а значит пришло время для ее рестайлинга.

Судя по первым фотографиям шоу-кара, обновленный «Гектор» получит полностью пересмотренную переднюю часть кузова, где в размерах увеличится решетка радиатора, появится новый бампер и изменится оформление основных блоков фар, а корма преобразится появлением новых фонарей.

Интерьер модели выполнят в двуцветном оформлении. На центральной консоли разместится 14-дюймовый сенсорный дисплей высокой четкости, который будет отвечать за мультимедийные функции кроссовера.

Сама система, по слухам, научится поддерживать технологию i-Smart, а также беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, новому Hector достанется 7-дюймовая цифровая панель приборов, кожаный подлокотник и ряд других незначительных обновлений.

Список доступного оборудования модели должен пополниться адаптивным «круизом», системами автоматического торможения, удержания в пределах полосы движения, а также контроля «слепых» зон.

Техническую сторону новинки рестайлинг затронуть должен лишь частично. Сейчас MG Hector продают на индийском рынке с тремя вариантами двигателей: 1,5-литровым «мягко-гибридным» агрегатом на базе бензинового «атмосферника», полуторалитровым бензиновым турбомотором и 2-литровым «турбодизелем». Привод во всех трех случаях может быть только передним.

У реформенного кроссовера должна также появиться новая гибридная система на базе 2-литрового мотора, работающая в связке с литий-ионной батареей.

Официальный дебют нового MG Hector состоится до конца 2022 года.